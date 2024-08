Patrick Zaki choc su Israele: "Razza demoniaca". Ira social: "Torna in Egitto"

05 agosto 2024 a

a

a

Si erano un po' perse le tracce di Patrick Zaki, l'attivista egiziano graziato da Al Sisi grazie al pressing diplomatico del governo di Giorgia Meloni e tornato in libertà. L'ex studente a Bologna era diventato in men che non si dica il paladino della sinistra italiana che sognava perfino di candidarlo alle elezioni europee, operazione difficile a causa della cittadinanza ma non impossibile. Le uscite pubbliche di Zaki dopo l'attacco di Hamas a Israele hanno raffreddato i rapporti e giorno dopo giorno l'attivista egiziano è scomparso dai radar, al netto delle presentazioni dell'immancabile libro. L'ultima uscita social, tuttavia, sta sollevando un polverone.

Cosa ha postato Zaki? L'attivista ha rilanciato su X un video che mostra gli effetti di un bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza, una donna disperata davanti alla casa in fiamme. "Una bambina palestinese viene bruciata viva dopo un attacco aereo israeliano su un edificio che ospita civili sfollati. Tutto ciò che sua madre può fare è stare seduta lì e guardare, che Dio maledica la loro specie demoniaca", scrive l'attivista che poi chiede: "Questo sarà in prima pagina sui giornali italiani?? no perché non è Ukrainian o israeliana, è solo una povera bambina palestinese come 15000 bambini sono stati uccisi negli ultimi 300 giorni".

Rispunta Zaki, puntata a Lampedusa: "Voglio dare voce a chi è perseguitato"

Avete letto bene, "specie demoniaca" in relazione alla popolazione dello Stato ebraico. Affermazione che scatena l'indignazione di molti utenti del social network. "Israele è una specie demoniaca? Capisco che lei, signor Zaki, essendo un egiziano, possa essere abituato a tale linguaggio quando parla di Israele. Ma qui ci troviamo in Italia. E tali espressioni non sono ben accette. Esprima il suo LEGITTIMO punto di vista, ma non offenda il popolo israeliano. Va bene? Altrimenti ritorni a vivere nel SUO Egitto dove potrà usare tutti gli aggettivi dispregiativi che riterrà utili", argomenta un utente. Un altro commenta che "questi fatti sono terribili e purtroppo ricorrenti in quei territori dopo la mattanza compiuta da Hamas il 7 ottobre. Nessuno può immaginare lo strazio di questa donna per la morte della sua povera bambina. Ma vedi, io appartengo a quella che definisci 'specie demoniaca'. Inoltre il mio paese, l'Italia, ha pagato per la tua libertà, per farti studiare e per fornirti tanti altri benefici; mi auguro solo che un giorno ti venga presentato il conto di tutto ciò di cui hai indegnamente usufruito e che ti venga impedito di mettere mai più piede sul territorio italiano per il resto della tua vita". "Che dio maledica la loro specie demoniaca? Sembra di leggere la biografia di Himmler", scrive un altro commentatore mentre altri lo accusano di diffondere notizie non verificate (non è chiaro se il video in questione documenta quanto denunciato da Zaki) ma anche di mancanza di coraggio, ossia di parlare di "razza demoniaca" senza citare l'oggetto dell'invettiva.