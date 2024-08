Olimpiadi, pure la Senna inquinata è colpa della destra... Scontro tv Senaldi-Fusani

05 agosto 2024 a

L'ultima figuraccia olimpica dei Giochi di Emmanuel Macron è quella legata gli atleti che si sono sentiti male dopo aver nuotato nella Senna. Se ne parla nel corso di 4 di sera, il programma di Rete 4 in onda lunedì 5 agosto, con un vivace scambio di battute tra Pietro Senaldi e Claudia Fusani. Il condirettore di Libero commenta che il presidente francese sin dalla cerimonia di inaugurazione ha voluto dare alle Olimpiadi di Parigi una connotazione ideologica. Il giornalista elenca i flop degli ultimi giorni, dal villaggio olimpico senza aria condizionata "con gli atleti che dormono per terra" come Thomas Ceccon alla "scelta secondo me malsana di insistere nel sostenere che la Senna è pulita semplicemente perché lui ci ha speso 1,4 miliardi", attacca Senaldi.

Insomma, Macron ha dimostrato di "non avere rispetto per gli atleti e ha tradito lo spirito olimpico - argomenta il giornalista - Un tempo durante le Olimpiadi si sospendevano la politica e la guerra, lui non ha sospeso un bel tubo e ha fatto politica attraverso le Olimpiadi, è questo è il suo peccato". Insomma, le polemiche sono giustificate perché è Macron ad averle create: "Ha fatto arrabbiare anche il Vaticano..:".

In seguito interviene Cusani che si dice "sconsolata" per il fatto che da otto giorni l'Olimpiade è "un obiettivo politico per certi ambienti", afferma citando i giornali di destra che a suo dire dedicano troppo spazio alle polemiche sui Giochi. "Ad Atlanta e a Tokyo ci furono polemiche a bestia perché le polemiche ci sono sempre", lamenta la giornalista di Tiscali secondo cui "è stato deciso di attaccare la Francia e di attaccare Macron". La parola torna a Senaldi: "Cosa devo rispondere a chi dice che a Tokyo ci sono state polemiche 'a bestia'? Ma quali? La differenza oggi è che Macron ha cercato le polemiche a partire dalla cerimonia d'apertura che ha dato fastidio alla gente comune. Ma che senso ha far nuotare gli atleti nell'acqua inquinata della Senna, me lo spieghi?", conclude il giornalista.