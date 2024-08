Perla Vatiero e Mirko Brunetti, storia al capolinea? I motivi della crisi

Alice Antico 03 agosto 2024 a

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sarebbero in crisi, stando alle ultime indiscrezioni. Ma facciamo un passo indietro. Dopo la rottura a Temptation Island nell’estate del 2023, la coppia ha ritrovato l’amore nella casa più spiata d’Italia al Grande Fratello di Alfonso Signorini nella scorsa edizione, di cui Perla è stata anche la vincitrice. I due sono usciti dal reality più innamorati che mai, come dimostravano anche sui loro profili social, mostrandosi innamorati e affiatati. Tuttavia, pare che nelle ultime settimane ci sia stato un forte allontanamento. A lanciare l’ipotesi è stato per primo Amedeo Venza, che è uscito alla scoperto con diversi gossip su Mirko: prima la "fuga" senza dare spiegazioni, poi il retroscena alla festa post Gf con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e infine Venza parlava di un pomeriggio che Mirko aveva trascorso in compagnia di un amico e altre due ragazze.

Mirko, dal canto suo, ha sempre cercato di smentire le voci di Venza, attaccandolo a più riprese e minacciando "provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza". Ad alimentare i rumor, ci ha pensato un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che ha confermato il momento complicato tra Mirko e Perla ma soprattutto ha fornito uno scoop in più, parlando dei motivi della presunta crisi. Si tratterebbe di problematiche legate ad alcune amicizie e soprattutto alla famiglia di Perla: ”Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato i giri di lei, e sapete a chi mi riferisco. Inoltre la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko”, si legge. A distanza di un anno dalla rottura a Temptation Island, dunque, pare che Perla Vatiero e Mirko Brunetti debbano fare fronte a una nuova, difficile, crisi. Come andrà a finire?