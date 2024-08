Chiara Ferragni, Dagospia scodella lo scoop: chi è la nuova fiamma. “Pezzo grosso”

Alice Antico 03 agosto 2024 a

a

a

Dagospia ha lanciato lo scoop dell’estate: Chiara Ferragni starebbe intrattenendo “un’affettuosa amicizia” con un pezzo grosso del fashion. Tutto questo mentre Fedez se la spassa in vacanza in una villa a Porto Cervo e in giro per il Mediterraneo assieme alla sua presunta fiamma Garance Authié. Chiara Ferragni, quindi, ha deciso di non perdere più tempo e sulle spiagge di Forte dei Marmi ha iniziato una frequentazione con Silvio Campara. Scrive infatti Dagospia: “La Ferragni ha un’affettuosa amicizia con un imprenditore della moda in fortissima ascesa”.

Spiagge e resort da favola: i vip in vacanza scelgono l'Italia

Si tratta dell’ex “modello belloccio Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose”, si legge su Dagospia. “Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro”. Poi ancora: “Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”, si legge. Tuttavia, pare che oltre un paio di paparazzate tra i due non ci sia più nulla. Sarà quindi solo un flirt estivo o una storia destinata a durare? Staremo a vedere.