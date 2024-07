Kate e l'ostilità per Harry e Meghan. Re Carlo: "Quando finiranno i soldi..."

Sullo stesso argomento: Esce la biografia di Kate: quella sfuriata della regina a William

Francesco Forgione 29 luglio 2024 a

a

a

La verità sulla rottura tra Harry e Megan ed il resto della famiglia Windsor e l’aperta ostilità di Kate verso la coppia. Dettagli sostanziosi nell’anticipazione, appena uscita, del nuovo libro dell’autore britannico Robert Jobson dal titolo “Catherine, The Princess of Wales”. Il biografo dei Reali Windsor ci racconta nuovi inediti sulla presa di posizione della Principessa Kate nei confronti del fratello di William e di Meghan Markle. Catherine Middleton, solitamente pacata e diplomatica, avrebbe osteggiato sin da subito la coppia che ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti rinunciando alla vita di Palazzo.

Kate "tornerà ma...": il retroscena dell'esperto. Cosa filtra sul futuro

In particolare, Jobson scrive riguardo un aneddoto datato 2021 quando Harry e Meghan accusarono i reali di razzismo prendendosela in particolare con la coppia William e Kate. La risposta degli Windsor fu perentoria e la frase che si legge nel comunicato “i ricordi possono variare”, suggerisce che i due stessero mentendo. Queste parole furono attribuite alla Regina Elisabetta, ma Jobson spiega che in realtà le parole più dure furono proprio della Principessa di Galles Catherine. Sull’argomento si espose anche suo marito William, figlio primogenito del re Carlo III, che affermò: “la famiglia è tutt’altro che razzista”.

Cifra da capogiro in arrivo sul conto di Harry: "A WIlliam meno soldi"

L’anticipazione uscita sul Sunday Mail si chiude con Jobson che racconta di quando Harry era convinto che, l’idea sua e di Meghan di trasferirsi prima in Canada poi negli Usa lavorando part-time per la famiglia, sarebbe stata accettata da Elisabetta. Un clamoroso errore di valutazione del Duca di Sussex che si trovo costretto all’estero senza titolo di altezza reale e senza più reddito. A questo punto, ci si chiede se non sarebbe stato più consono trovare un accordo tra le parti per evitare le valanghe di gossip e interviste rilasciate poi da Harry e sua moglie nei confronti dei reali, ma tant’è. L’autore chiude così, riportando le preoccupazioni di Re Carlo: “Sua maestà e i suoi collaboratori sono preoccupati per quel che accadrà quando Harry finirà i soldi, vista la sua incapacità di guadagnare se non raccontando i fatti privati della famiglia”.