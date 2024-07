In Onda, Senaldi gela Aprile su Toti: "Con la pistola alla tempia"

30 luglio 2024 a

La procura di Genova ha formalizzato la sua richiesta al gip Paola Faggioni di sottoporre a giudizio immediato l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al terminalista Aldo Spinelli e all’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Una richiesta arrivata dopo una consultazione tra i pm titolari dell’indagine, e poi comunicata direttamente ai legali dei principali indagati che sono stati convocati negli uffici di palazzo di giustizia. Un aspetto va sottolineato. La formalizzazione della richiesta arriva prima della decisione eventuale sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari avanzata dal legale di Toti al giudice, che se accolta avrebbe potuto bloccare l’iter essendo richiesta per il giudizio immediato la presenza in essere di misure cautelari restrittive, come quelle ai quali l’ex presidente di Regione è sottoposto dal 7 maggio scorso. Sul tema, è chiamato ancora una volta a decidere il gip che si pronuncerà entro i prossimi cinque giorni. Se ne parla sul la7 nel corso della puntata di In Onda di martedì 30 luglio, in cui spicca un secco botta e risposta tra Marianna Aprile, conduttrice del programma insieme a Luca Telese, e il condirettore di Libero Pietro Senaldi.

Come noto, Toti ha depositato le sue dimissioni da presidente della Regione Liguria per poter ottenere la revoca dei domiciliari. Insomma, una scelta obbligata, argomenta Senaldi secondo cui i magistrati avrebbero potuto tranquillamente indagare anche con Toti governatore. "Ha scelto lui di dimettersi ed è ancora ai domiciliari...", ribatte Aprile con Senaldi che allora sbotta: "Deciso lui? Con una pistola alla tempia ha deciso". Il giornalista ricorda che "gli hanno rimbalzato quattro volte la domanda", segnale chiarissimo che solo le dimissioni possono far ottenere a Toti la revoca della misura cautelare. "Ma non è un dispetto, ci sono delle valutazioni giuridiche" replica la conduttrice.