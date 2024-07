Genova, per Toti la procura chiede il giudizio immediato. La reazione dell'ex governatore

30 luglio 2024 a

La procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà adesso verificare se sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo: avrà ora cinque giorni per decidere sull’immediato. I requisiti per ammettere il rito, che evita l’udienza preliminare, è che gli indagati siano sottoposti a domiciliari o carcerazione, siano già stati interrogati e siano presenti evidenti prove legate alle accuse mosse. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. I tre indagati hanno poi 15 giorni, dopo il decreto che dispone il giudizio, per scegliere eventuali riti alternativi come il processo immediato o il patteggiamento.

Toti chiede la revoca dei domiciliari: la palla ai pm e poi al giudice

«La richiesta di giudizio immediato non la valuto negativamente. Ora vedremo, comincia una nuova fase di intenso lavoro», la reazione dell’avvocato Stefano Savi, legale dell'ex governatore ligure, che la scorsa settimana ha presentato le dimissioni dall'incarico. Entro 5 giorni a decorrere da venerdì è attesa anche la pronuncia sulla misura cautelare dei domiciliari ancora in essere per Toti sulla quale è stata chiesta la revoca.