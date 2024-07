Elisa di Francisca, monta la polemica per le parole su Pilato: "Non volevo offendere"

30 luglio 2024 a

Utenti schierati contro Elisa Di Francisca. Nel corso della trasmissione Notti Olimpiche, l'ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, ha duramente commentato e bocciato le dichiarazioni di Benedetta Pilato rilasciate poco dopo che quest’ultima aveva sfiorato il podio nella finale dei 100 rana femminili a Parigi. "Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. È assurdo, è surreale questa intervista. Che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo", ha scandito dal centro dello studio Di Francisca, dicendosi sorpresa del fatto che un'atleta potesse ritenersi soddisfatta per un quarto posto, con una medaglia di bronzo per giunta persa per un solo centesimo. Sui social le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio. "Sei imbarazzante", "Di una bassezza unica", hanno scritto su X in difesa della nuotatrice.

"Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ’Se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa'. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo". Così a LaPresse Elisa Di Francisca ha spiegato le parole dette ieri a Rai Sport. "Ognuno ha il suo carattere - ha aggiunto - Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona".