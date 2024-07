Ballando con le stelle, altra concorrente annunciata: è una superconduttrice

30 luglio 2024 a

Sfreccia in bicicletta e chiede: "Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare...". Così, usando l'arma dell'ironia, Bianca Guaccero annuncia di essere una dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle, il dancing show più amato dagli italiani. "Io sto pedalando. Non era pedalare? Era ballare? Allora io non vedevo l'ora. Ci vedremo quest'anno a Ballando con le stelle. Vi aspetto, non mancate. Arrivo Milly", ha aggiunto scherzando nel video di presentazione pubblicato sulle pagine social del programma. Il nome della conduttrice si aggiunge a quelli già fatti circolare. Parliamo di Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman e i Cugini di Campagna.

Mistero, invece, sulla giuria. È possibile che la padrona di casa non abbia intenzione di stravolgerla o che stia attendendo per parlare di novità. Per ora, però, nessuna informazione è arrivata. C'è stato solamente un malinteso, nei giorni scorsi. Attraverso un filmato lanciato su X, gli autori del programma hanno voluto spostare l'attenzione dal cast alla giuria. Per farlo hanno scelto di pubblicare un video in cui Mara Maionchi spiega quali sono gli elementi di cui bisogna tenere conto per commentare un'esibizione. Gli utenti hanno immaginato che la discografica musicale fosse pronta a dare i voti a bordo pista, ma si sbagliavano. "Mara è una cara amica, ma noi abbiamo la nostra squadra", ha scandito Milly.