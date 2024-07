Kate Middleton "tornerà ma...": il retroscena dell'esperto. Cosa filtra sul futuro

22 luglio 2024 a

Kate Middleton ha dato prova di grande forza, prima riapparendo in occasione del Trooping the Colour e poi presenziando alla finale di Wimbledon. Da quando ha annunciato che le è stato diagnosticato un non meglio precisato tumore, la principessa del Galles ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica e di dare priorità alla sua salute. Poco filtra di certo sulle sue condizioni. Di sicuro c'è che la futura regina, come ha specificato lei stessa, non è fuori pericolo. Molte sono le voci che si rincorrono sul suo conto, ma la famiglia reale sta cercando di tutelare la propria privacy senza creare false speranze o illudere il popolo britannico. Intanto, sembra probabile che la moglie di William rimarrà lontana dagli occhi del pubblico per il prossimo futuro per continuare a sottoporsi alle cure contro il cancro. Lo ha riferito l’Independent, citando una fonte vicina al Palazzo.

Seconda apparizione pubblica, Kate sarà a Wimbledon

Robert Jobson, autore del libro in uscita ’Catherine, the Princess of Wales: a Biography of the Future Queen’, ha affermato che, sebbene Kate tornerà a pieno servizio a tempo debito, l’esperienza del cancro ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. "Prima, viveva la sua vita secondo il calendario, e ora vive la sua vita, e il calendario arriva dopo", ha detto l’esperto a People. "Tornerà, ma quando hai avuto un’esperienza come questa, cambia la tua prospettiva e l’ordine delle cose", ha aggiunto. Secondo una fonte interna al Palazzo citata da Vanity Fair, la principessa si trova ora in vacanza estiva, ma non è previsto che la famiglia faccia viaggi all’estero quest’anno a causa delle cure a cui Kate è sottoposta. I Galles dovrebbero tuttavia raggiungere re Carlo e la regina Camilla a Balmoral all’inizio del mese prossimo.