Giuliano Amato fa calare il gelo in diretta: "Mademoiselle, quando stacchi?"

26 luglio 2024 a

Giuliano Amato fa calare il gelo a Start, il programma targato Skytg24 e condotto da Giovanna Pancheri. Ospite in studio, l'ex presidente del Consiglio è intervenuto nel corso dell'edizione del mattino e, forse convinto che il microfono fosse ormai spento, si è rivolto alla giornalista con tono disteso. "Allora mademoiselle… quando stacchi?", ha chiesto senza filtri. La sua interlocutrice, in evidente imbarazzo e consapevole di essere ancora in onda, ha provato a risollevare la situazione e a smorzare la tensione che in quel momento si tagliava con il coltello. "Siamo ancora in onda, comunque venerdì con l’ultima puntata… eccoci", ha scandito.

Giuliano Amato, 86, formerly Italian Prime Minister and Italy Constitutional Court President, asked journalist Giovanna Pancheri “Mademoiselle, when is your shift ending?”. “We’re still live…”, she replied pic.twitter.com/lo1hm8XmZ2 — Simone Baglivo (@baglivo_s) July 26, 2024

Il video, ripreso dalla puntata della trasmissione, ha iniziato a fare il giro del web e ad attirare una raffica di commenti. "Se fosse stato di destra, ci sarebbero state urla di indignazione. Le femministe si sarebbero fatte sentire", ha scritto un utente. "Sentito in diretta, da un ex presidente della Corte Costituzionale, ex presidente del consiglio, ex di mille altre cose, è ancora più vergognoso", ha digitato un altro. Il filmato, in queste ore, sta rimbalzando da una pagina all'altra e sta totalizzando centinaia di like e reazioni.