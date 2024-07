Serena Bortone, altro caso Rai: lo specchio firmato da Pistoletto "è a casa sua"

25 luglio 2024 a

La firma di un artista della fama di Michelangelo Pistoletto, come noto, può far schizzare alle stelle le quotazioni di un'opera. E il disegno fatto dal maestro in diretta tv nel programma Oggi è un altro giorno fa accendere i riflettori sulla conduttrice Rai Serena Bortone. Insomma, dopo la vicenda del monologo di Antonio Scurati per il 25 aprile e lo scontro con l'azienda, ecco il caso dello specchio. A cosa ci riferiamo? Alla puntata del programma di Rai del 14 marzo 2023 in cui ha partecipato anche l'artista, protagonista della corrente dell'arte povera, che nel corso della trasmissione aveva ricevuto da parte di Bortone uno specchio, supporto utilizzato dall'artista nella sua carriera. Pistoletto allora ha disegnato sul vetro il suo celebre terzo Paradiso, una rimodulazione del simbolo dell'infinito. "Tutto può diventare opera d’arte. Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio", aveva chiosato Bortone con Pistoletto che era stato al gioco: "Il prezzo poi lo vediamo".

Qualche tempo dopo lo specchio in questione è ricomparso in una foto pubblicata su Repubblica della casa di Bortone. Lo scatto non è passato inosservato. Come riporta il Fatto quotidiano, nei corridoi di viale Mazzini ci si chiede se la Rai avrà qualcosa da ridire su una possibile violazione del codice etico secondo cui "ciascun esponente aziendale e collaboratore non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre per ottenere vantaggi economici o di qualsivoglia genere ovvero utilità che non gli spettino".

Ma di era lo specchio? Bortone in diretta dice che "è mio", e secondo quanto ricostruito proverrebbe dalla casa di Anzio della conduttrice perché quello specchio messo a disposizione dalla produzione "era brutto", riporta il Corriere decondo cui, quando venne scelto l'oggetto portato da Bortone, lei "dichiarò pubblicamente che lo specchio sarebbe tornato a casa sua". Non solo. Dal suo entourage chiedono: "Si deve considerare allora un bene anche un autografo di un autore su un libro?". In ogni caso dalla Rai non sarebbe stata mossa nessuna contestazione, almeno per il momento.