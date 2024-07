Rai, rinviato Noos di Alberto Angela e la sinistra ora si attacca a Temptation Island: "Resa"

25 luglio 2024 a

Per dare addosso al governo la sinistra si attacca a Temptation Island. Il programma su corna e amorazzi targato Maria De Filippi fa incetta di ascolti su Canale 5. Successo che è stato messo in relazione con la decisione di rinviare di qualche settimana la messa in onda di Noos, il programma di Alberto Angela, su Rai1. La decisione di spostare la trasmissione "al 22 agosto è stata presa dalla Rai - in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda - per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela", si legge in una nota della Rai a seguito della notizia del rinvio del programma che sarebbe dovuto andare in onda questa sera confrontandosi con la finale di Temptation Island.

"Non a caso - prosegue la nota - ’Noos’ risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai - per riprendere le parole dello stesso Angela - continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela - in tutti i campi del sapere - continua".

Tuttavia la mossa del servizio pubblico è stata usata per attaccare il centrodestra. "Da TeleMeloni a TelePierSilvioMeloni il passo è breve. I vertici della Rai meloniana soffrono la concorrenza di Mediaset", tuona il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, componente della commissione di Vigilanza Rai. Che tira in ballo anche il Festival di Sanremo: "Viene trasferito di una settimana, per non contrapporsi con le sfide di Coppa Italia trasmesse, appunto, da Canale5. Mentre il programma scientifico-culturale di Alberto Angela viene spostato a fine agosto per la concorrenza di ’Temptation Island’, sempre su Canale5. Per la Rai a trazione fratelli e sorelle d’Italia sono tempi bui", scrive l'esponente del partito di Fratoianni e Bonelli che mette insieme l’addio della presidente Marinella Soldi con i rilievi dell’Agcom per la pubblicità occulta delle scarpe di John Travolta a Sanremo 2024 e parla di "resa incondizionata" del servizio pubblico. Insomma, dopo Ilaria Salis si riparte da Temptation Island.