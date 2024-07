Biden, Poletti travolge Fusani: "Analisi azzardate quando non sono come vuoi"

22 luglio 2024 a

A 4 di sera, il talk-show che va in onda tutti i giorni ed è condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra, è andato in onda un acceso dibattito sulla decisione del presidente degli Stati Uniti di fare un passo indietro e di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il tema sta infiammando il dibattito mondiale. Soprattutto perché, secondo molti, i segnali di un cedimento dell'inquilino della Casa Bianca erano chiari da tempo. Questa la tesi sposata da Francesco Giubilei. "Il problema di Biden, oltre al dato anagrafico e agli evidenti problemi di salute, riguarda il merito. Se guardiamo gli anni di presidenza di Biden, ci rendiamo conto che sono stati fallimentari", ha detto per esordire il presidente della Fondazione Tatarella.

"Biden non è stato in grado di risolvere il conflitto in Ucraina nè di contrastare la Cina, uno dei principali avversari dell'Occidente", ha continuato, per poi passare ad analizzare la figura di Kamala Harris. "Finiamo dalla padella alla brace. Se noi guardiamo i dati economici di Trump precedenti al Covid, l'economia statunitense cresceva di più. Kamala Harris, una figura poco popolare anche nel mondo democratico, è molto radicale su alcuni argomenti e rappresenta la deriva di quel politicamente corretto che ha distrutto la società americana. Sposa l'ambientalismo ideologico", ha aggiunto Giubilei. "Che elementi hai per dire una cosa del genere? È un'analisi azzardata", l'ha bloccato Claudia Fusani. A quel punto è intervenuto il conduttore Poletti che, rivolgendosi alla giornalista, ha scandito: "Funziona che, quando non sono come vuoi tu, le analisi sono azzardate".