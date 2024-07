Stasera Italia, la rivelazione di Sallusti: "Con Trump non ha mosso un dito"

21 luglio 2024 a

Cosa cambierebbe con la vittoria di Trump alla Casa Bianca? Se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in onda il 21 luglio su Rete 4. In collegamento c'è Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà, che sottolinea: con Donald Trump al potere la Russia di Vladimir Putin non ha mosso un dito.

"Nei quattro anni in cui #Trump è stato presidente #Putin non ha mosso un carro armato"



Giovanni Sallusti a #StaseraItalia pic.twitter.com/C8TuVeytyL — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 21, 2024

"I quattro anni di Trump sono stati gli unici in cui Vladimir Putin non ha aggredito un vicino, mosso un carro armato, esercitato il suo tardo imperialismo post-sovietico. È stato tranquillo e rintanato in casa sua. Con Obama Putin ha invaso la Crimea, con Joe Biden ha invaso tutta l'Ucraina, con Donald Trump non ha fatto niente perché un grande presidente le guerre le previene. È questa è l'impostazione di politica internazionale di Trump, cioè far valere la deterrenza americana