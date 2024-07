Angela Nasti e la denuncia: “Ladri dentro casa”. Nuova disavventura per la famiglia

Alice Antico 20 luglio 2024 a

Pochi giorni fa, con una Ig Story, Chiara Nasti aveva comunicato di essere stata derubata, e di tutto il suo disprezzo verso il nostro Paese. “Questa è l’Italia”, aveva infatti scritto su Instagram. La stessa sorte è toccata, nelle scorse ore, a sua sorella Angela Nasti: i ladri le sono entrati in casa e l'hanno svaligiata. A denunciare il fatto sui social questa volta è stato il padre Enzo Nasti, perché la figlia minore ha evidentemente preferito non commentare.

Papà Nasti si è scagliato contro i delinquenti, ma anche contro chi dovrebbe garantire la sicurezza pubblica in Italia. Non ha parlato però di cosa i ladri si siano portati dietro, a differenza di Chiara Nasti che aveva inquadrato le scatole degli orologi e dei gioielli vuoti. “Ora siete contenti? L'ennesimo furto!” - esordisce il padre sui social -. “Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci!”, ha continuato con rabbia. E poi, la provocazione: “Oggetti personali presi da m...e senza dignità. Andate a lavorare, m...e! Ma la sicurezza pubblica dove c...o sta? Ma esiste?". Non contento, il padre delle sorelle Nasti ha concluso rincarando la dose: "Sono stanco di tutta questa m...a che ci circonda. Subito pena di morte! Follia".