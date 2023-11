Roma, furto in casa Zaccagni. Cosa chiede Chiara Nasti

22 novembre 2023 a

a

a

Ladri nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre a casa di Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio e di sua moglie, l’influencer Chiara Nasti. La coppia e il figlio non erano nell’appartamento quando le persone si sono introdotte nell’immobile in via della Camilluccia, in zona Cortina d’Ampezzo, a Roma. I ladri hanno portato via diversi gioielli e sono fuggiti. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del Reparto Volanti.

Suor Paola punge i romanisti: "Che esagerati per una coppetta"

Ed è la stessa Chiara Nasti a rassicurare sulle condizioni della sua famiglia dopo il furto subito nella loro abitazione. I ladri hanno portato via gioielli e contanti. Al momento del furto la coppia non era in casa. «Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere», scrive l’influencer in una storia su Instagram. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e, nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno", aggiunge.