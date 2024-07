In onda, Padellaro affossa Renzi: "La sinistra non vincerà grazie a lui"

19 luglio 2024 a

a

a

Cambia la strategia di Matteo Renzi. La partita del cuore giocata a L'Aquila ha aperto nuovi scenari per il futuro della politica. Si sono aperti squarci di possibili alleanze tra Italia Viva, Pd e M5S. Se ne parla durante la puntata di In onda del 19 luglio. In studio c'era anche Antonio Padellaro che ha sottolineato il ruolo di Matteo Renzi.

"Dopo aver raggiunto il 40% Renzi si è perso e ha perso tutto - È andato un po' di qua e un po' di là. è un girovago. Certamente i voti di Renzi possono aiutare ma non credo che il centrosinistra vincerà le prossime elezioni perché c'è Renzi. Ci vorrà qualcosa di più serio che non soltanto una sommatoria di Renzi, Calenda e Alleanza verdi e sinistra. Non è questa la strada per battere questa destra.