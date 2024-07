In Onda, il retroscena di Sardoni sul futuro Ue: "Chi può fare le scarpe a Von der Leyen"

Francesco Forgione 17 luglio 2024 a

Sono ore concitate per le nomine Ue. Giovedì 18 luglio gli eurodeputati decideranno se votare Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea per un secondo mandato oppure dare inizio a un nuovo corso. Il tema è al centro del dibattito della puntata di “In Onda”, il talk politico di LA7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Qualche giorno fa l’ospite della serata è stata la giornalista Alessandra Sardoni a cui Telese rivolge una domanda precisa: “Cosa succede se la Von der Leyen viene fatta secca?”. Secondo Sardoni si potrebbe aprire uno scenario inaspettato: “E' molto complesso. Ho sentito una fonte autorevole di Fratelli d’Italia. Mi ha detto che se non dovesse farcela il nome nuovo potrebbe essere quello di Roberta Metsola”. È chiaro che Ursula Von der Leyen rimane la grande favorita per la conferma ma, come dice Sardoni, “visto che Metsola ha ricevuto tanti voti al Parlamento Europeo”, potrebbe esserci un clamoroso passaggio di consegne tra le due.

#inonda Un nome a sorpresa per la commissione europea se Ursula Von der Leyen non dovesse farcela: il retroscena di Alessandra Sardoni https://t.co/wIFuJet4r1 — La7 (@La7tv) July 16, 2024

Dopo il trionfo nella sessione plenaria del Parlamento Ue di Strasburgo, Roberta Metsola potrebbe insidiare la posizione apicale della Commissione Europea. Alessandra Sardoni comunque chiama alla cautela: “Va dato il peso che va dato a questa cosa, è un dettaglio interessante e un ipotetico scenario”. Al momento è solo un’ipotesi ma, nel clamoroso caso in cui Ursula Von der Leyen non dovesse ricevere il secondo mandato, a quel punto la maltese Roberta Metsola sarebbe un’idea suggestiva per gli eurodeputati.