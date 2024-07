Wimbledon, per la principessa Kate scatta la standing ovation

14 luglio 2024 a

La principessa del Galles regina per un giorno a Wimbledon: nel giorno del nuovo trionfo di Carlos Alcaraz, gli applausi più sentiti sono stati per Kate Middleton. Prima la "standing ovation" quando ha preso posto al Royal Box del Campo Centrale e un altro tributo di affetto quando è scesa sul prato per la premiazione. «Sono felice di essere tornata», ha poi commentato su X.

Seconda apparizione pubblica, Kate sarà a Wimbledon

La 42enne principessa, alla seconda apparizione pubblica da quando a marzo ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore e che si era sottoposta alla chemioterapia, ha incantato l’All England Club con il suo abito midi di Safiyaa Cecilia, viola in omaggio a uno dei colori ufficiali di Wimbledon, un giro di perle e il consueto piccolo fiocco nei capelli. Kate dal 2016 è la patrona del torneo e presenziare e premiare alle finali rientra fra i suoi compiti. La principessa è arrivata con la figlia di 9 anni, la principessa Charlotte, mezz’ora prima della partita e poi le ha raggiunte la sorella Pippa Matthews con un abito floreale. Non c’era il marito, il principe William, a Berlino per la finale degli Europei di calcio. Al termine della finale è scesa in campo e ha stretto la mano ad alcuni dei raccattapalle e ha scambiato qualche parola con entrambi i giocatori per poi applaudire Alcaraz dopo avergli consegnato il trofeo.