Kate Middleton a Wimbledon? Nessuna conferma. Ma spunta il nome della sostituta

C'è grande attesa a Wimbledon per Kate Middleton. La principessa del Galles, tuttavia, non ha ancora proferito parola sul suo ritorno (o meno) in pubblico. Al Trooping the Colour, l'evento con il quale in Inghilterra si celebra il compleanno ufficiale del re, la futura regina aveva fatto sperare che la battaglia con il tumore andasse bene e che, quindi, fosse possibile rivederla presto nei suoi impegni. Kate, però, ci ha tenuto a non creare false speranze e ha ammesso di non essere ancora fuori pericolo. Data la risaputa passione della principessa per il tennis, gli inglesi sognavano che fosse lei a consegnare i premi agli atleti (come accaduto in passato). In rete e sui tabloid, però, si parla di una possibile sostituta.

Non c'è traccia di Kate a Wimbledon: chi spunta al suo posto e che cosa significa

Il nome che più circola sui media britannici è quello di Birgitte Eva van Deurs, grande amante del tennis e moglie di Richard, cugino di Elisabetta II. Anche se si sottolinea che l’All England Club, che organizza l’evento, ha concesso alla futura regina "massima flessibilità". E aspetterà fino all’ultimo per una decisione, fino alla mattina di sabato. Kensington Palace non ha confermato nessun impegno per la principessa. Kate, che ha preso il posto della regina Elisabetta come madrina dell’All England Club nel 2016 e ha sempre partecipato alle premiazioni. Nei giorni scorsi e in prima fila sul Palco reale, intanto, c’erano i genitori della principessa del Galles.