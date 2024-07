Aeroporto Silvio Berlusconi, Bindi non si smentisce: "Sono venuta in treno"

11 luglio 2024 a

L'idea di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha fatto impazzire la sinistra, che subito ha gridato allo scandalo. "Lei avrebbe qualche difficoltà a volare ora da Roma per andare in Lombardia col tagliandino dell'aeroporto Silvio Berlusconi?", ha chiesto Luca Telese a Rosy Bindi, ospite a In Onda su La7. "Io intanto sono venuta in treno...", - ha risposto, come prevedibile, l'ex ministra - Di solito uso l'aeroporto di Fiumicino e su Berlusconi mi sono già espressa diverse volte".

A quel punto ha ripetuto quanto sostenuto già in passato: "Io credo che Berlusconi sia una persona che ha diviso questo Paese e che continuerà a dividerlo. Anche sui temi attuali, questa riforma è figlia sua in qualche modo, Forza Italia lo dice". Il riferimento è al ddl Nordio, approvato dalla Camera, che prevede - tra le altre cose - l'abolizione dell'abuso di ufficio e alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni.

Bindi non si è smentita e ha rincarato la dose: "È la giustizia che protegge i potenti e che si accanisce con i ragazzi che si incontrano per bere una birra o che dipingono un muro", ha affermato. "Quindi il titolo è: la Bindi non vola più su Malpensa", l'ha incalzata il conduttore. E l'ex ministra, sorridendo, ha replicato: "Io se ho bisogno ci volo chiaramente, dopodiché dirò Malpensa, ecco: vado a Malpensa".