Aeroporto "Silvio Berlusconi", la frase choc del consigliere Pd: "Dedicargli un night"

La sinistra, dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini sull'aeroporto di Malpensa (intitolato a Silvio Berlusconi), è andata completamente in tilt. Polemiche, quelle sollevate da chi ha voluto gridare allo scandalo, che sono state spente dal fratello del Cavaliere con una citazione di Dante: "Non ragioniam di lor ma guarda e passa", ha commentato Paolo Berlusconi, convinto che "Silvio è nella storia" e che "nessuno mai riuscirà a sminuirlo. Sono felice di questo riconoscimento". Ma gli avversari del fondatore di Forza Italia sono scatenati e non arretrano. A far discutere, nelle ultime ore, sono state soprattutto le parole scritte da Greta Cogotti, vicepresidente del Consiglio comunale di Biella, eletta tra le fila del Pd locale.

Malpensa intitolato a Berlusconi, l'annuncio di Salvini fa impazzire la sinistra

"Tutta Milano deve essere dedicata a Silvio? Posso capirlo. Perché l'aeroporto? Secondo me, non gli rende giustizia. Perché non dedicargli un centro massaggi con happy ending?", ha scritto in un post pubblicato sui suoi profili social ufficiali. "Oppure perché non dedicargli un luogo predisposto per le orge? Oppure, che ne so, un night", ha continuato nell'intervento, ora cancellato. "Una passione aveva e si fa di tutto per non ricordarlo in quel senso, scusate ma lo state offendendo più che omaggiarlo", ha concluso nel suo messaggio Cogotti. Parole, quelle del consigliere Pd, che ben testimoniano lo stato di salute delle opposizioni. "Sono senza parole. Mi dispiace se la siano presa così tanto per una battuta, che non voleva mancare di rispetto a nessuno", si è poi difesa Cogotti, che non ha individuato elementi offensivi in quanto sostenuto.