Aeroporto Silvio Berlusconi, Capezzone senza freni: "Compagni avete rotto i..."

"Cari compagni avete rotto i co***oni": non usa eufemismi Daniele Capezzone, che in un video pubblicato sui canali social ufficiali di Libero si scaglia contro la sinistra, andata in tilt da giorni per la decisione di dedicare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Milano Malpensa. "Non mi ricordo se questa espressione sia più usata a Oxford o Cambridge. Ho questo dubbio, ma la sostanza è questa. Mi riferisco alla crisi isterica che si è scatenata da una settimana intorno all'aeroporto di Malpensa e Silvio Berlusconi", ha spiegato il direttore editoriale del quotidiano. Proprio oggi è arrivata l'ufficialità. L'ordinanza di Enac lo ha stabilito: "L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa - ’Silvio Berlusconì", si apprende.

"'Parto. Lascio l'Italia'. Parti, vai. Prendi il treno, prendi il taxi, prendi il pattino, prendi la barca a remi. Prendi quello che ti pare", ha detto il giornalista ripercorrendo alcune delle frasi che più sono state pronunciate in questi giorni dalle opposizioni. "Ci avete rotto i co***oni per quarant'anni con i vostri 'Viale Palmiro Togliatti', 'Via Unione Sovietica'. 'Piazza Lenin' e quelle univano il Paese. Invece, se c'è qualcuno che è estraneo alla vostra parrocchietta, è divisivo?", ha continuato Capezzone, aggiungendo poco dopo: "Non è divisivo lui, siete st***i voi con la pretesa di stabilire chi abbia diritto a stare nel Pantheon da voi gestito".