Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. Ma sul divorzio...

Tira e molla. Negli ultimi anni si sono avvicendate crisi e ritorni di fiamma. Adesso, però, sarebbe precipitato tutto. Per l'ennesima volta. Ci sarebbe una nuova crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due si sarebbero lasciati di nuovo. A questo punto, evitiamo di usare il condizionale perché la stessa showgirl argentina nel programma tv argentino Pomeriggio America ha detto: Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati di nuovo. Stavolta, stando ai rumors, potrebbe essere tutto irrecuperabile. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", ha detto l'imprenditrice che ha trionfato a 'Ballando con le stelle'.

Nel 2021 è iniziata la crisi. Fortissima. Poi la malattia di Wanda, il ritorno di fiamma. E la nuova rottura, confermata anche dall'avvocato Ana Rosenfeld, che a TeleShow ha commentato: "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato". Ci potrebbe essere, quindi, un margine di ricongiungimento? Chissà. Tutto, però sembra un film già visto. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata anche in Turchia dove erano tutti a festeggiare per la vittoria del Galatasaray, oltre a brindare per il rinnovo del contratto di Icardi. Quello che accadrà adesso lo sapremo solo nelle prossime ore. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E' sempre così. Forse anche per Wanda Nara e Mauro Icardi.