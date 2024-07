Maneskin, fan in fibrillazione per Damiano: "Sparito dai social", che succede

06 luglio 2024 a

Che succede nei Maneskin e quali sono i progetti di Damiano David? Il frontman della band dei record è assente dai social da un po', l'ultimo post su Instagram risale infatti al 25 di giugno (un post promozionale di un brand di moda). Quello precedente risate a due mesi prima: è al Met Gala con l'attrice americana Dove Olivia Cameron, la sua fidanzata. Da tempo il cantante si è trasferito in California e oltre ai concerti con i Maneskin i fan hanno meno occasioni per avere sue notizie. Scatenando voci e fibrillazione trai sostenitori della rock band. In base agli ultimi gossip musicali corroborati da alcune foto che lo vedono in studio senza i compagni della band, David starebbe preparando un disco solista. Damiano starebbe infatti lavorando con gli autori di Madonna e Maroon 5, senza la band.

Una mossa che segue l'attività da dj di Victoria De Angelis, bassista della band, sempre più lanciata alla console: il 12 agosto si esibirà sul palco dello Sziget Festival, tra gli appuntamenti più importanti d'Europa. Insomma, tra i fan serpeggia un po' di ansia e il timore che le strade dei Maneskin potrebbero, anche solo temporaneamente, prendersi un periodo di pausa.