Salis, Sallusti fa impazzire Preziosi: "La sinistra non vince con quella ragazzotta"

Il debutto di Ilaria Salis in Sinistra Italiana è stato l'occasione per gettare nuovo fango sul governo Meloni e per nascondere quanto di ancora poco chiaro c'è nella questione delle occupazioni abusive delle case. "Trovo vergognoso che alle istanze e alle rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione e con lo stato di polizia", ha dichiarato l'europarlamentare, spalleggiata da Nicola Fratoianni. Di questo si è discusso nell'ultima puntata di Omnibus, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattine su La7. L'argomento, da settimane al centro dei dibattiti, ha acceso lo scontro tra Alessandro Sallusti e Daniela Preziosi.

L'argomentazione del direttore de Il Giornale ha fatto luce, in primo luogo, sul programma politico della segretaria del Pd: "Schlein propone un modello di governo, un'alleanza con Fratoianni e la ragazzotta, l'eurodeputata Ilaria Salis". Scelta, questa, che secondo il giornalista non porterebbe i Dem a vincere. "Non si può governare un Paese occidentale con Fratoianni e Salis così come non si può governare con Salvini e Vannacci. Si governa al centro un Paese. Poi può essere centrodestra o centrosinistra": è stata l'analisi di Sallusti.

A quel punto è intervenuta Daniela Preziosi: "Sorridevo per tutta la ricostruzione. Sto cercando di essere civile", ha detto. Sallusti è intervenuto per capire il motivo di quell’espressione: "Chi è che è incivile?". "Non mi piace che chiami Ilaria Salis 'ragazzotta'. Non mi pare una maniera decente di descrivere una persona", ha ribattuto la giornalista de Il Manifesto. "Io non so se si governa al centro, a destra o a sinistra, ma si governa quando si prendono i voti", ha aggiunto.