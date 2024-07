Mara Venier, annuncio a sorpresa: "Torno al cinema", in quale film la vedremo

Francesco Fredella 09 luglio 2024 a

Veneta doc. Da sempre in tv, amatissima dagli italiani: Mara Venier, una vera icona per intere generazioni, è alla conduzione di Domenica in da sempre. E' la regina degli ascolti televisivi ed ha raccontato l'Italia anche nei momenti più difficili: nel 2020, in pieno Covid. La prima cotta a 17 anni e poi la nascita del primo figlio. Un racconto scandito dalle colonne de Il Corriere della sera, la Venier racconta: «Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini».

Mara Venier torna al primo amore: il cinema (ma senza lascia la tv). Infatti sta girando un film con Ozpetek proprio a Roma (le riprese sono iniziate pochi giorni fa). «Con Ferzan ci lega una profonda amicizia, è entrato meravigliosamente nella mia vita, da tempo mi diceva che voleva entrassi, anche solo con una partecipazione, in un suo film. «Io ho resistito moltissimo, mi sono inventata qualsiasi cosa per fuggire», racconta al Corriere. E poi racconta qualcosa di inedito ed inaspettato sul suo lato umano: amo la Mara che sta a casa, che adora cucinare per gli amici, che pulisce, quando mi rivedo truccata, pettinata, con il tailleurino, penso che avrei potuto fare meglio. Ho sempre paura di sbagliare, di non essere all’altezza», conclude.