Chiara Ferragni nella bufera per il volo low cost. Lucarelli: "Adolescente che..."

Dal jet privato ai voli low cost. Chiara Ferragni, per il viaggio di ritorno da Maiorca (dove l'amica Veronica Ferraro ha festeggiato il suo addio al nubilato), ha scelto EasyJet, una compagnia aerea che vende i biglietti a prezzi accessibili. Le foto, che la ritraggono a bordo del velivolo, hanno scatenato una bufera. A far indignare gli utenti sui social è stato soprattutto il fatto che l'influencer, prima del pandoro gate e della rottura con Fedez, pubblicava scatti tra sedili di pelle bianca e aperitivi.

L'episodio non è passato inosservato a Selvaggia Lucarelli, che da sempre segue le vicende dell'imprenditrice digitale e che ultimamente ha dedicato alla sua ascesa e al suo declino un libro. "Ma tipo smettere di mostrare marchi e brand e qualunque cosa richiami l'aspetto commerciale della sua vita che non esiste più?"; ha domandato, perplessa, in una delle sue storie Instagram.

"Per giunta costringendo marchi e brand a ricevere montagne di merda sui social gratis", ha precisato poco dopo la giornalista. Un altro aspetto, poi, è finito sotto la lente d'ingrandimento della giurata di Ballando con le stelle. Ovvero il "mostrarsi sempre in vacanza ridendo e giocando a fare l'adolescente mentre patteggia con l'Antitrust e le sue aziende richiederebbero la serietà dell'amministratore delegato". Infine l'amaro commento: "Mi chiedo come si possa vivere così fuori dalla realtà e puntare dritto verso l'iceberg".