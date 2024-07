Danilo Toninelli, la gag col profumo al duty free: "Sono grillino, non Fassino"

Gabriele Imperiale 05 luglio 2024 a

Danilo Toninelli stupisce i suoi follower e prende in giro apertamente Piero Fassino. Mentre tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si cerca faticosamente di cementificare il campo largo all’indomani delle europee e delle amministrative, l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Conte I spiazza colleghi, alleati e fan con un video ironico che potrebbe provocare più di qualche imbarazzo.

Set del video: un duty free di un non meglio specificato aeroporto, reparto profumeria. Il genio creativo si impadronisce dell’ex senatore 5 Stelle quando telefono alla mano, si trova davanti ai profumi. Inizia a registrare mostrando ai follower i prodotti esposti e maliziosamente commenta: “Sono all'interno di un Duty Free dell'aeroporto e vedo questi profumi meravigliosi – la battuta è solo al preludio – Poi mi viene in mente Fassino, che è indagato per averne preso uno, averlo messo in saccoccia ed essersene andato senza pagare”.

Una GIF ritraente Piero Fassino, che fino a questo momento aveva dominato la scena scompare, lasciando il campo a Toninelli. Ex senatore che in piena tranche agonistica, dopo aver mostrato i profumi, inquadra se stesso. E una volta puntato lo sguardo verso la telecamera, lancia la battuta ai suoi follower, con una performance da vero influencer: “Ma io non sono Fassino – dice con un tono ben ritmato – sono un grillino”. Fine della battuta e fine del video. Toninelli 1 – Fassino 0. Chissà cosa ne penseranno Conte e Schlein.