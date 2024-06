Danilo Toninelli fa il verso a Meloni con la ciliegia: sempre il solito show

09 giugno 2024 a

Il video pubblicato sui social network da Giorgia Meloni ha fatto impazzire la sinistra. Prima del silenzio elettorale e che gli italiani si recassero alle urne, la leader di Fratelli d'Italia, candidata capolista in tutte le circoscrizioni, ha postato un breve filmato in cui si mostra insieme a un fruttivendolo e, assaggiando una ciliegia chiede: "Oh Danie', non di' niente che siamo in campagna elettorale. Buonissime, che varietà è?". A quel punto il commerciante mostra il cartellino su cui è scritto "Varietà Giorgia". La premier, allora, guarda dritta in camera e fa un occhiolino per salutare i suoi follower. Sequenza di immagini, questa, che ha attirato il solito show di Danilo Toninelli.

Quando il video di Giorgia Meloni ha iniziato a fare il giro del web (a pochi secondi dalla pubblicazione), l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha potuto fare a meno di fare il verso alla premier. Su Instagram Totinelli si è mostrato mentre assaggia una ciliegia della "Varietà Giorgia". Poi, poco dopo, la sputa con sdegno nel cestino della spazzatura che ha già in mano. Infine l'occhiolino. Tutto urlando un "Ammazza che schifo". Scenetta, questa, di cattivo gusto e a favor di visualizzazioni, che poco tiene conto del sentiment degli italiani (che invece hanno fatto rimbalzare il video della presidente del Consiglio da una pagina all'altra).