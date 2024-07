Chiara Ferragni "chiude il negozio di Milano": l'indiscrezione-bomba

03 luglio 2024 a

Lo store di Chiara Ferragni, dopo sette anni, l'ascesa dell'influencer e il crollo dei consensi, potrebbe chiudere definitivamente. L'indiscrezione è stata lanciata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Le saracinesche del negozio situato al civico 5 di via Capelli potrebbero non venire rialzate più. Il motivo? La crisi che ha travolto l'imprenditrice digitale da quando è scoppiato il caso del pandoro e della beneficenza. In occasione dei saldi invernali, cominciati all'indomani dello scandalo, il negozio fu fotografato semivuoto. I prodotti, poi, erano già a prezzi scontatissimi. "Continuano a farsi sentire le conseguenze del Pandoro gate. Sembra infatti che ad agosto chiuderà uno tra i più famosi e storici negozi di Chiara Ferragni, in via Capelli a Milano", si legge nella rubrica Pillole di gossip.

Nè l'influencer nè il suo staff, al momento, hanno comunicato la drastica decisione. Ferragni, stando a quanto si intuisce dai social network, si sta ritagliando spazi di spensieratezza e di libertà in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Lo stesso vale per Fedez che, al di là delle voci di gossip fatte circolare sul suo conto, pubblica attimi trascorsi con i bimbi e il nuovo cagnolino Silvio. Pare che i due, nonostante le frecciatine lanciate qua e là, abbiano trovato un accordo di non belligeranza per il bene dei bambini.