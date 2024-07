Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sposi. Lui si commuove: "Nessuno più di te"

Francesco Fredella 01 luglio 2024 a

Lacrime. Commozione. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono sposati: un amore nato in tv, al Grande Fratello vip. Ieri, in Toscana, il sì. I due sono diventati marito e moglie. Moser si è commosso. Ed ha detto: “Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo di come pensavo e sarà improvvisato. Quindi da dove iniziamo, iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella casa al Grande Fratello, mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere, mi sembra ieri che ci siamo fumati quella sigaretta".

"E mi sembra ancora ieri quella volta in cui i nostri sguardi si sono incrociati. Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie”, ha aggiunto. I due, che si sono conosciuti al Gf vip, sono diventati la coppia simbolo dell’amore durante i reality show. Ora hanno coronato un sogno.