Meteo, “non rimane nulla”. Sottocorona: quando finisce il maltempo di giugno

25 giugno 2024 a

a

a

Una fine di giugno caratterizzata dall’instabilità del meteo. Ma che tempo dobbiamo aspettarci? A fare un quadro generale della situazione è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che si collega con la puntata odierna di Omnibus: “Ci sono queste nuvole al sud, non era previsto che dessero piogge significative, in realtà è vero che non dà pioggia e significative, ma qualche pioggia qui è là, diciamo di buon auspicio per quelle zone così siccitose, c’è, è poco ma insomma qualcosa c’è. E poi ci sono le zone del nord e in parte del centro, qui la situazione è più attiva”.

Satnam Singh si poteva salvare, cosa emerge dall'autopsia

L’esperto si dedica poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 25 giugno, fa vedere che al sud sì qualche debole pioggia, anche in Sicilia, ma parliamo di un millimetro di pioggia, forse c'è qualcosa in più, speriamo perché lì veramente serve molto, poi qualche precipitazione arriva anche al sud, Campania, Molise, Gargano, poi c'è la zona dell'Appennino centrale e del versante Adriatico con fenomeni anche intensi abbastanza localizzati, i temporali del pomeriggio. Poi c'è invece una zona che è proprio di maltempo più consistente e prende l'Emilia Romagna, l’Appennino settentrionale, l’alta Toscana, la Liguria, qualcosa anche della Lombardia, il il basso Piemonte, su altre zone Lombardia, Trentino, Veneto, ci sono fenomeni intensi ma sono isolati, invece questa fascia ha fenomeni su zone molto estese, quindi è maltempo marcato. Nella giornata di domani, mercoledì 26 giugno, qualche precipitazione ancora insiste sul medio basso versante Adriatico e arriva qualcosa al sud, ma sempre molto molto poco, più deboli anche le piogge, ormai debolissime, che interessano l’Appennino settentrionale, l’Emilia, qualche fenomeno localmente intenso anche su altre zone del nord, ma sono fenomeni molto isolati, cioè rispetto a oggi c'è sicuramente un'attenuazione di questa forte instabilità. E poi arriviamo alla giornata di giovedì 27 giugno in cui non rimane sostanzialmente più nulla, sulle zone alpine e prealpine qualche debolissima precipitazione, poi sul resto del nord, al centro, al sud sereno o poco nuvoloso, con temperature che risaliranno un poco in questo contesto”.

Pioggia di rialzi delle medie dei prezzi della benzina. Impennata del diesel

Sottocorona infine passa al tema delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al sud in qualche caso, Sicilia, Puglia, Basilicata, ancora piuttosto elevate, a superare con una certa facilità i 30 gradi, non più i valori dello scorso fine settimana, ma insomma sono abbastanza elevati. Sulle altre zone userei dire quasi normali per la stagione, che essendo a fine giugno sono elevate ma non elevatissime secondo regola. In questo campo sapete che le regole si infrangono molto facilmente. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore vede al sud qualche diminuzione, dove oggi sono ancora un po' più alte, tendenza a qualche aumento in Sardegna, medio Tirreno, in parte la Campania. Al nord piccole oscillazioni in sù e in giù, a salire o a scendere È normale - la chiosa dell’appuntamento col meteo - che ci siano queste variazioni di questo tipo”.