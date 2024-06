Prezzi benzina, pioggia di rialzi delle medie. Impennata del diesel

24 giugno 2024 a

Risalgono le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e tornano i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con il diesel in netta risalita alla pompa. In particolare la rilevazione di Staffetta Quotidiana, mostra che Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. L’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self di 1,859 euro/litro (1,856 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,850 e 1,869 euro/litro (no logo 1,847). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,735 euro/litro (rispetto a 1,727), con i diversi marchi tra 1,731 e 1,748 euro/litro (no logo 1,722). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,732 euro/litro (no logo 0,699). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,314 a 1,386 euro/kg (no logo 1,324). È iniziata un’inversione di tendenza rispetto ai ribassi delle scorse settimane, che si sono bruscamente interrotti.