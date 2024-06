Christian Raimo non sarà eletto: "Tra tutti i fascisti nell'Europarlamento..."

10 giugno 2024 a

Lo scrittore e insegnante Christian Raimo, candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra, non sarà eletto. A poche ore dalla chiusura delle urne in Italia per il rinnovo del Parlamento europeo, prosegue spedito lo scrutinio delle oltre 61mila sezioni e i dati del ministero dell’Interno, elaborati da Eligendo, confermano che la federazione politica italiana di orientamento ambientalista e socialista democratico è appena sotto al 7%. "Questa è la situazione, la situazione parziale, 9mila passa sezioni su più di 11mila, dello scrutinio in collegio centrale. Manca un bel pezzo di Roma città dove andrò bene probabilmente. Ho preso un sacco di voti, ma non sarò eletto, ma va bene così!", ha scritto il candidato sul suo profilo Facebook ufficiale.

"Sono davvero felice di questo risultato incredibile. In Italia non c'era un partito di sinistra con queste percentuali da Rifondazione comunista 30 anni fa. Sono contento per Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Ignazio Marino, sicuri tra gli eletti, e poi per chiunque passerà tra gli altri con i risultati definitivi. Avs dovrebbe eleggerne tra 5 e 6, anche tenendo conto che Stati Uniti d'Europa e Azione non eleggeranno nessuno. (Forse è davvero finita la stagione di Renzi e Calenda)", ha continuato. "Grazie a tutte le persone che mi hanno votato. È stato un meraviglioso voto di scambio: una relazione non solo di fiducia ma di affetto", ha aggiunto Raimo. Poi, nella parte finale del post, ha scritto: "Possiamo festeggiare, tra tutti i fascisti che siederanno nel Parlamento europeo, c'è anche un'antifascista militante come Ilaria Salis, libera, coraggiosa, esemplare".