Stasera Italia, Senaldi smaschera la magistratura: "Non si concentra sul caporalato"

Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è tra gli ospiti della puntata di sabato 22 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione. Il giornalista affronta come primo tema quello scaturito dalla morte di Satnam Singh, bracciante che lavorava a Latina: “Non bastano le leggi per abolire il caporalato e queste distorsioni. Più che farle applicare, senza i controlli la legge può essere pesante quanto si vuole… Se non vengono fatti i controlli resta quasi lettera morta. Non è l’unico colpevole, ma la magistratura non si concentra su questo fenomeno".

Senaldi passa poi al ruolo da europarlamentare di Ilaria Salis, che ha denunciato la tematica del problema abitazioni e ha dichiarato di stare dalla parte di chi occupa: “Ilaria Salis non è in grado di risolvere neanche un problema. Ha risolto il suo problema personale trovando 140mila italiani che l’hanno mandata a Bruxelles, questo è l’unico problema che ha risolto. Se Ilaria Salis occupa una casa popolare vorrei capire come si risolve il problema di una persona che ne ha bisogno”.