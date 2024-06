Casa, Salvini demolisce il duo Salis-Fratoianni: “Vergognoso, invito all'illegalità e alla prepotenza”

22 giugno 2024 a

Matteo Salvini all’assalto della sinistra sulle occupazioni delle case. «Mentre la Lega con il ’salva Casa’ libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive», attacca il vicepremier sui social, postando una ’card’ con le immagini di Nicola Fratoianni e Ilaria Salis. «Semplicemente vergognoso, un invito all’illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano», ha chiosato leader della Lega.

Ieri era arrivato l’intervento di Fratoianni sulle parole dell’europarlamentare, liberata dopo le elezioni Europee: «Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni. Questo movimento ha posto un problema, ossia la negazione del diritto all’abitare: rivendicare questo diritto deve essere superiore anche rispetto alla speculazione - aveva aggiunto Fratoianni -. Viviamo in un Paese in cui la negazione dei diritti universali e fondamentali è diventata la norma, ci siamo abituati a tutto questo. E in nome di questa abitudine, ogni forma di ribellione è ricondotta nel circuito del penale, del reato. Mentre io penso che chi si batte, anche con modalità come queste, per porre e per risolvere un problema, andrebbe considerato in altro modo».