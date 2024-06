Ilary Blasi torna in tv. Le gaffe che non sfuggono: "Me l'hanno scritto loro"

Alice Antico 22 giugno 2024 a

Ilary Blasi è finita al centro del gossip in quanto protagonista di continue gaffe nella conduzione di “Battiti Live” di ieri sera. Si tratta del festival che ha iniziato la sua trasmissione su Radio Norba Tv prima di approdare su Canale 5, e che è stato condotto negli scorsi anni da Elisabetta Gregoraci. Quest’anno, tuttavia, c’è stato l’esordio della Blasi che, come suo solito, non ci ha risparmiato spontaneità e genuinità…. Oltre a qualche gaffe. Per esempio, quella in cui Ilary Blasi non era consapevole che il microfono fosse acceso e, poco prima di salire sul palco, ha avuto un vivace scambio con gli autori dietro le quinte. “Dove sta, oh? Ma cosa devo dire? No, ditemi cosa devo dire però” ha chiesto loro, mentre tutti sentivano tutto.

Gli autori le hanno risposto: “Devi entrare Ilary, devi annunciare il segmento.” La conduttrice ha replicato: “E mica lo so cosa devo annunciare!” prima di raggiungere Alvin sul palco e scherzare: “Stavo parlando, perché mi hai chiamato?”. È stato il suo collega, poi, a suggerirle cosa doveva dire. In un altro momento della serata, Ilary Blasi, accanto a Irama, ha candidamente ammesso di leggere esattamente ciò che le scrivono gli autori: “In questo brano mescoli le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché io non ne capisco nulla, me l’hanno scritto loro”, ha dichiarato di fronte al pubblico e all’artista, che è scoppiato a ridere.

“È corretto” ha risposto lui. Le gaffe sono continuate con un errore nella pronuncia di Radio Norba, che è diventato ‘Norma’, mentre Alvin, con Gabry Ponte, ha sbagliato invertendo l’ordine delle parole, dicendo “Radio Cornetto Norba Battiti Live”. Ad ogni modo, tutto bene quel che finisce bene. Infatti, Nonostante questi inconvenienti, che hanno anche contributo al risultato finale di una serata piacevole e all’insegna della musica, su “X” i commenti degli utenti sono stati tutti a favore della coppia di conduttori, definiti “spontanei e genuini”.