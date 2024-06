Ilary Blasi prova la carriera da attrice. “Vi stupirà”, in che film la vedremo

22 giugno 2024 a

“Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace”. Parola di Giampaolo Morelli che, ospite del Filming Italy Sardegna Festival in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna, racconta all’Adnkronos del suo film ’L’amore e altre seghe mentali’, di cui è regista, che uscirà nelle sale il prossimo 17 ottobre e che segna il debutto da attrice di Ilary Blasi. “Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza - spiega Morelli -. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste”.

“E’ un momento molto pieno, passo dalla regia all’interpretazione. Raccontare storie è una cosa che ho sempre sentito tanto. È un momento in cui posso esprimermi e tirare fuori delle idee che avevo dentro. L’ho sempre voluto…ora posso, grazie a Dio”, ha poi concluso l’intervista Morelli. Dopo il documentario Unica, di cui si aspetta anche la seconda serie, l'ex moglie di Francesco Totti sbarca anche nel mondo del cinema.