Carlo Calenda "affettato". Nuovo intervento chirurgico: come sta

"Affettato ma tutto bene". Carlo Calenda lo ha scritto postando sui social un selfie che lo ritrae, con tanto di camiciola da degente, nel letto di una struttura sanitaria. "Grazie per i messaggi affettuosi", ha aggiunto il leader di Azione, che già ieri aveva anticipato che "per qualche giorno" sarebbe stato "fuori gioco" per un intervento chirurgico rimandato a causa della campagna elettorale. Il politico, tuttavia, non ha rivelato quale sia l'operazione alla quale si è sottoposto. Solo pochi mesi fa, però, Calenda si era recato in ospedale per un intervento chirurgico invasivo. Possibile che i due fatti siano collegati? Nessuna conferma è arrivata al riguardo.

Nel giorno della vigilia di Natale, il leader di Azione scrisse: "Mi sono dovuto fare un'operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia". E, a pochi giorni dall'intervento, era tornato ad aggiornare i follower in videocollegamento a Linkiesta Festival al Teatro Parenti di Milano: "Sto come uno che è stato aperto come un merluzzo. Mi hanno messo 150 punti. Sono ancora un po' provato, ma ci tenevo almeno a dare un saluto". E poi aggiunse: "Sono reduce da un intervento in cui praticamente mi hanno sbudellato e non ce la facevo a venire fin lì…".