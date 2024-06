Virzì-Ramazzotti, dopo la lite la staffilata di lei: "Solo la sua immagine"

Francesco Fredella 20 giugno 2024 a

La vicenda s’ingrossa. Adesso, dopo la lite furibonda con Paolo Virzì (suo ex), Micaela Ramazzotti replica. “Attento più all'immagine pubblica”, dice. Qualche giorno fa la tremenda lite in un ristorante romano dell’Aventino: sarebbero volati piatti e bicchieri. Virzì si sarebbe trovato casualmente in quel ristorante, dove era seduta al tavolo la Ramazzotti con il suo nuovo compagno (un personal trainer romano). Non è ancora chiaro cosa sarebbe accaduto, ma da rumors una parola dopo l’altra avrebbe fatto scoppiare la tremenda lite. Virzì ha fatto denuncia alle Forze dell’Ordine.

“Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali", dice la Ramazzotti all’Ansa.