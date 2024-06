Ramazzotti-Virzì, lite furibonda al ristorante. Arrivano carabinieri e ambulanza

Gabriele Imperiale 19 giugno 2024 a

Micaela Ramazzotti-Paolo Virzì: da coppia d’oro del cinema a coppia sull’orlo dei nervi il passo è stato brevissimo. L’ultima scena a cui i due attori hanno dato vita all’Aventino ha del clamoroso: i due seduti in un ristorante protagonisti di una lite mai vista sul grande schermo. Una violenta discussione come ricostruito da Il Messaggero in cui oltre alla ormai ex coppia era presente anche il nuovo compagno della Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto. La location della lite è stato un ristorante di Piazza Albania dove i due erano soliti andare e dove erano presenza fissa nei loro 16 anni di unione. Lunedì sera Ramazzotti e Pallitto era al tavolo quando si è accesa una violenta discussione durata oltre 40 minuti, sfociata nell’arrivo dei carabinieri dell’Aventino e un’ambulanza del 118 a supporto.

Secondo i testimoni intorno alle dieci di sera l’attrice era a cena con il nuovo compagno e la figlia di undici anni. Virzì si sarebbe palesato insieme alla figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e al figlio 14enne della ex coppia. La miccia si sarebbe accesa proprio per l’imminente divorzio tra i due e i toni si sarebbero alzati sempre di più fino all’intervento a difesa di Ramazzotti del nuovo compagno. L’ex coppia del cinema italiano ha dato in escandescenza per oltre venti minuti mentre gli altri clienti si allontanavano dal locale e il titolare tentava di riportare la calma. Solo l’arrivo dei carabinieri e dei genitori dell’attrice hanno permesso di sedare la lite.

Lite per cui al momento nessuno dei due coniugi avrebbe sporto denuncia ma i militari stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno ascoltato anche il titolare che per primo è intervenuto nel tentativo di riportare la pace tra i due. Sempre secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, alcuni clienti del locale hanno raccontato di più sulla lite. “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi – hanno raccontato due ragazze -. Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”. Ora i video di sorveglianza del locale sono stati consegnati agli inquirenti. E presto la dinamica della lite più chiacchierata del giorno saranno chiariti.