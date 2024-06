Kate Middleton, Caprarica frena l'entusiasmo: "Non la rivedremo prima di...". La profezia

19 giugno 2024 a

Da quando Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica, non si fa che parlare di lei e di quanto gli inglesi sperino in un suo recupero della salute e delle forze. Accompagnata dai figli George, Charlotte e Louis e dal marito William, la principessa del Galles ha partecipato al Trooping the Colour e ha fatto sognare di nuovo il popolo britannico. Dimagrita e indebolita, certo, ma con un sorriso carico di ottimismo. La lotta contro il cancro, però, come ha precisato lei stessa il giorno prima della festa, non è finita. Proprio per questo, già tutti si chiedono quando la futura regina riapparirà di nuovo. L'esperto di famiglia reale, Antonio Caprarica, ha incitato tutti a frenare l'entusiasmo.

"La principessa va detto che è ancora nel pieno della malattia e la sta affrontando ogni giorno. Le cure possono essere più devastanti del male per gli effetti che possono produrre", ha detto il giornalista a Mattino 4. "Però devo dire che ha dato prova di uno stoicismo che gli inglesi hanno sempre riconosciuto alla compianta Regina Elisabetta e che ritrovano oggi nella sua nipote acquisita", ha ammesso. La principessa "è una donna che sta affrontando il male e che si è presentata comunque in pubblico perché la sua gente la voleva vedere. Questo non significa che tutto sia superato e che potrà prendere parte ad altri eventi presto".

Quindi la profezia del saggista: "Mi azzardo a prevedere che noi non la rivedremo prima dell'autunno ed è anche un suo diritto. Adesso è una stagione di riposo per i reali, in genere la stagione estiva lo è sempre", ha scandito senza timore. E questi mesi saranno "utili e preziosi per Kate per cercare di recuperare la sua salute. Quindi non mi azzarderei a fare previsioni di pronte apparizioni della principessa sulla scena pubblica".