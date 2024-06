Fedez, "flirt segreto con Taylor Mega": l'indiscrezione che infiamma il gossip

19 giugno 2024 a

Fedez di nuovo al centro del gossip. Dopo la rottura definitiva con la (ex?) moglie Chiara Ferragni, il rapper è già stato associato più volte a diverse donne. L'ultima è Taylor Mega. Con la celebre influencer il cantante avrebbe avuto un "flirt segreto". Lo racconta in esclusiva il settimanale “Diva e donna” (Cairo Editore) in edicola. Ma non è tutto. Secondo il retroscena, infatti, Ferragni e il suo team avrebbero bloccato sui social l'account (che conta 2,8 milioni di follower) della 30enne.

Frequentazione, questa, che avrebbe anticipato l'attuale relazione con la supermodella francese Garance Authiè. L'incontro tra Fedez e Taylor Mega, sempre stando all'indiscrezione, sarebbe andato in scena a Milano. Il rapper, intanto, è tornato sui social dopo un'assenza e le voci su un presunto ricovero. Tra le immagini pubblicate, hanno creato scalpore quella con un nuovo cagnolino e quella in cui il rapper inquadra il braccio con una flebo.