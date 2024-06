L'Aria che Tira, “vi chiedo scusa ma…”. Come si presenta in diretta David Parenzo

17 giugno 2024 a

David Parenzo apre la puntata del 17 giugno de L'Aria che tira, talk show mattutino di La7, chiedendo scusa ai telespettatori per il suo aspetto: "Allora buongiorno e buon lunedì. Oggi c'è poco da guardare, se non altro per i miei occhi, una forte, una fortissima allergia però non mi ha impedito di essere qui. Ci sono lo stesso, però vi chiedo scusa per questo che non è uno sguardo ammiccante, non sto facendo interventi di chirurgia per migliorare. Non ho mai pensato di fare un intervento migliorativo, perché non sarebbe considerato tale, è soltanto una fortissima allergia agli occhi". Il giornalista e conduttore appare infatti con gli occhi gonfi per via di questo problema momentaneo di salute. “Sei molto più bello lo sai”, scherza Luca Telese con Parenzo, che ride per le battute del collega, presente in studio durante la trasmissione.