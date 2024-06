Stasera Italia, Giubilei e il "cv" da incubo di Ilaria Salis: denunce, condanne e occupazioni

16 giugno 2024 a

Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura”, è tra gli ospiti della puntata del 16 giugno di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. L’opinionista si sofferma sul caso di Ilaria Salis, tornata in Italia dopo l’elezione all’europarlamento: "Voglio per un momento lasciare da parte il processo che ha Ilaria Salis in Ungheria, dove è accusata di aver spaccato la faccia ad una persona, vedremo quale sarà l’esito del processo. Lasciamolo da parte per un momento e concentriamoci sulla Ilaria Salis in Italia. Salis, che in Italia dovrebbe fare la maestra di professione, in Italia, a meno che non mi si dica che anche la magistratura italiana non è democratica e quant’altro, è stata condannata per quattro reati e ha 29 denunce. E’ stata condannata per resistenza a pubblico ufficiale, è una delle quattro. Ilaria Salis, in Italia, occupava le case e si è candidata per un partito di estrema sinistra, che dovrebbe avere a cuore i ceti più deboli".