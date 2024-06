Ilaria Salis, il papà continua con i comizi: “Fango dai fascisti, contro di me una shitstorm”

16 giugno 2024 a

«È stato un evento un po’ improvviso, se interessasse qualcuno ho due biglietti per Budapest stasera…». Roberto Salis, padre di Ilaria, neo eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), inizia scherzando il suo video-collegamento alla festa milanese di Sinistra Italiana. Insieme alla moglie e alla figlia sono rientrati ieri in auto da Budapest, un ritorno ’lampo’ per chi pensava di festeggiare lontano da casa il compleanno di domani della quasi 40enne. «Dobbiamo fare due feste perché qualcuno l’anno scorso si è messo di mezzo», aggiunge.

L’elezione «conferma che la scelta che abbiamo fatto è stata la scelta giusta, è solo merito della pressione politica che avete messo voi e Ilaria, e questo dimostra che quando ci sono aggressioni politiche ignobili ci deve essere una risposta altrettanto se non più forte. Considero un grande onore che mi abbiate accolto come se fossi uno di voi, è stato un onore condividere con voi questa esperienza, siete degli amici che rimarrete nel mio cuore».

Una candidatura contestata, ma Roberto Salis non si fa spaventare dalla macchina del fango: «Fa parte della lotta politica del fascismo, i fascisti fanno così, hanno fatto così con Gramsci e Matteotti, è il loro modo di comportarsi. Sono oggetto di una shitstorm, ma sono contento di fare da parafulmine e far lavorare Ilaria. Come si dice ’Non ti curar di loro ma guarda e passa’». Oggi il tanto atteso video collegamento di Ilaria Salis non c’è stato, ma presto la neo eletta si farà sentire. «Ieri mi sono dimesso da ruolo di portavoce e candidato per conto terzi, ora deve parlare Ilaria. Nei prossimi giorni inizierà la sua attività, so che avete fatto un ottimo acquisto, sarà una grande sorpresa non tanto piacevole per la maggioranza», il messaggio conclusivo di Roberto Salis.