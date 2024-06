Stasera Italia, “escamotage per sfuggire alla giustizia”. Senaldi duro sull'elezione di Ilaria Salis

16 giugno 2024 a

I due casi giudiziari del momento sono quelli che riguardano Giovanni Toti, rimasto agli arresti domiciliari dopo che l’istanza di revoca è stata respinta, ed Ilaria Salis, tornata in Italia nelle scorse ore dopo essere stata liberata dall’Ungheria. Le loro vicende sono al centro della puntata del 16 giugno di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. La parola viene data a Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “E' accusata di reati molto gravi in Ungheria e non mi fa piacere che sia stato usato questo escamotage perché sfugga alla giustizia. Vedo molto più politico il processo a Toti, soprattutto leggendo le motivazioni per cui è rimasto agli arresti domiciliari. Quello della Salis non era un processo politico, lei è accusata di reati politici”.

Interviene poi Antonio Caprarica, giornalista: “Anche Alexey Navalny era accusato nella Russia autocratica di Vladimir Putin di essere corrotto e di aver accettato denaro per lavorare per conto di un’organizzazione straniera. Quindi le accuse in un regime autocratico andrebbero prese con qualche grano pizzico di sale”.