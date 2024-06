Chiara Ferragni ha una "nuova fiamma": chi è lui. L'indiscrezione bomba

15 giugno 2024 a

a

a

Chiara Ferragni ha dimenticato Fedez? Questo è l’interrogativo che, nelle ultime ore, ha iniziato a rimbalzare da un sito all'altro e a mettere in moto la macchina del gossip. Pare, infatti, che l'influencer non sia la sola ad aver voltato pagina. Secondo l'indiscrezione lanciata da Mame – Estetica metropolitana dalla A alla Zip, l'imprenditrice digitale avrebbe una nuova fiamma. “Voci molto ben informate della Versilia riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe 93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”, si legge sul portale web.

Fabio Maria Damato si è dimesso volontariamente da Fenice S.r.l e TBS Crew S.r.l

È stato Dagospia, poi, ad aggiungere dettagli. Il nuovo flirt di Ferragni ha un nome e un cognome: Andrea Bisciotti. L'uomo, stando a quanto si legge, “si è laureato all’Università di Parma, volto angelico e addominale scolpito. Su Instagram il misconosciuto Bisciotti ha come follower d’eccezione proprio Chiara Ferragni. Sui social mostra una vita agiata”. Retroscena, questo, che arriva dopo l'addio del fedelissimo manager Fabio Maria Damato, che pochi giorni fa su Instagram ha confermato la sua uscita volontaria dal gruppo dell'influencer.